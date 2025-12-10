Universidad de Chile busca entrenador para la siguiente temporada. Es prácticamente un hecho que el conjunto azul cambiará de estratega, lo que generó la reacción de César Vaccia.

En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico DT azul fue consultado sobre el sucesor de Gustavo Álvarez y fue tajante en su respuesta: ese es su candidato a dirigir el club de sus amores en 2026.

Para el bicampeón con la escuadra estudiantil, el argentino no tiene por qué salir de la institución. Aún tiene optimismo y fe en que se puede lograr un acuerdo para pactar su continuidad.

“Yo creo que es tan simple como sentarse a conversar y pensar en un bien mayor. Ya tenemos a la persona, está más que probado, es aceptado por la gente, por los jugadores“, reflexionó.

En dicha línea, la leyenda de Universidad de Chile agregó: “Bueno, los dirigentes tendrán que entender que es necesario tener un líder ahí que convoque, que sea creíble, confiable, querible”.

César Vaccia quiere la continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Quiere a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, César Vaccia le habló fuerte y claro a la dirigencia azul: el ego debe quedar de lado y se tiene que poner como prioridad al cuadro universitario. No quiere un cambio en la banca.

“Tenemos al hombre ya, entonces no sé para qué vamos a andar buscando nuevamente otras personas que van a tener que empezar de cero. Es un tema de ponerse a conversar, de buena disposición, generosidad y grandeza“, cerró.

En resumen: