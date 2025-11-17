Un campeón de la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile dice adiós. Tras prácticamente dos décadas en la actividad, decidió ponerle fin a su exitosa historia: ese es el caso de Matías Rodríguez.

El mítico lateral derecho de los azules, de 39 años, colgará los botines y se retirará oficialmente. Así lo anunció Deportes Melipilla, destacando cuándo será su último duelo a nivel profesional.

Según informó el elenco metropolitano a través de sus redes sociales, el emblemático jugador se despedirá en el compromiso ante Real San Joaquín, el que se realizará este domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas.

“Por voluntad del propio futbolista y en conjunto con la institución, su último partido oficial será disputado en la próxima fecha, cuando enfrentemos como local a Real San Joaquín“, comenzó indicando la misiva.

En dicha línea, la escuadra de Segunda División agregó: “Matías ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha“.

Matías Rodríguez dice adiós: el ídolo de Universidad de Chile jugará su último partido profesional. (Imagen: Photosport)

Se despide un ídolo de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicado mencionado invitó a los seguidores de Matías Rodríguez a alentarlo en su último enfrentamiento. Se jugará en el Estadio Soinca Bata de Melipilla: ¿Asistirá público azul?

“Que las tribunas se llenen, que los aplausos se hagan sentir y que Matías reciba el cariño que se ha ganado durante su exitosa carrera“, concluyó el anuncio de Deportes Melipilla.

