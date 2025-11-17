Un campeón de la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile dice adiós. Tras prácticamente dos décadas en la actividad, decidió ponerle fin a su exitosa historia: ese es el caso de Matías Rodríguez.
El mítico lateral derecho de los azules, de 39 años, colgará los botines y se retirará oficialmente. Así lo anunció Deportes Melipilla, destacando cuándo será su último duelo a nivel profesional.
Según informó el elenco metropolitano a través de sus redes sociales, el emblemático jugador se despedirá en el compromiso ante Real San Joaquín, el que se realizará este domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas.
“Por voluntad del propio futbolista y en conjunto con la institución, su último partido oficial será disputado en la próxima fecha, cuando enfrentemos como local a Real San Joaquín“, comenzó indicando la misiva.
En dicha línea, la escuadra de Segunda División agregó: “Matías ha elegido despedirse en casa, frente a nuestra gente, donde tantas veces dejó el alma, el talento y el corazón en la cancha“.
Se despide un ídolo de Universidad de Chile
Finalmente, el comunicado mencionado invitó a los seguidores de Matías Rodríguez a alentarlo en su último enfrentamiento. Se jugará en el Estadio Soinca Bata de Melipilla: ¿Asistirá público azul?
“Que las tribunas se llenen, que los aplausos se hagan sentir y que Matías reciba el cariño que se ha ganado durante su exitosa carrera“, concluyó el anuncio de Deportes Melipilla.
En síntesis:
- El histórico lateral Matías Rodríguez, campeón de la Copa Sudamericana 2011 con la U, se retira del fútbol.
- El último partido oficial de Matías Rodríguez será con Deportes Melipilla ante Real San Joaquín.
- El encuentro de despedida se jugará el domingo 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Soinca Bata de Melipilla