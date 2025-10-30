Los hinchas de Universidad de Chile se están comiendo las uñas con la espera del partido de esta tarde, donde el cuadro azul tiene que enfrentar en Buenos Aires a Lanús por la revancha de las semifinales de Copa CONMEBOL Sudamericana.

Gustavo Álvarez ya tiene decidido el equipo que saldrá a la cancha en La Fortaleza para enfrentar a Lanús y el frente de ataque estará conformado por Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra, siendo Leandro Fernández el gran perjudicado.

César Vaccia quiere a Leandro Fernández de titular. | Foto: Photosport

Uno que le entrega su voto de confianza al ex Independiente es César Vaccia, histórico ex DT de la U quien en diálogo con El Mercurio pide su titularidad: “Para este partido pienso que Leandro Fernández debe entrar, porque es impredecible, remata con ambas piernas, y estos partidos pueden definirse con táctica fija”, dijo.

“La U nunca juega metiéndose atrás, no se maneja en ese modelo, pero tampoco va a salir a presionar alto. Quizás lo haga en tres cuartos de cancha, armando un equipo corto para estar cerca del área rival cuando robe el balón”, complementó.

Lo cierto es que Gustavo Álvarez se la jugará por Di Yorio y Nico Guerra en el frente de ataque, por lo que Leandro Fernández tendrá que esperar en el banco de suplentes su oportunidad para poder entrar en el partido más importante -hasta ahora- de la U en la temporada.

Los números de Leandro Fernández este 2025

Leandro Fernández ha disputado 34 partidos con Universidad de Chile esta temporada contando Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Chile, Supercopa y Liga de Primera. Registra 7 goles, 6 asistencias y más de 1.800 minutos en cancha.