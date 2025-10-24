Universidad de Chile logró en el final del partido una igualdad a dos tantos ante Lanús de Argentina en el Estadio Nacional, en lo que fue el primer duelo de las semifinales dentro de la Copa Sudamericana.

Después del partido, el volante azul Charles Aránguiz conversó con ‘D Sports’ y habló de lo que fue este compromiso, en la que destaca la entereza del equipo para reponerse de un 0-2, pero hace un llamado importante para la vuelta.

“Satisfecho por lo que hizo el equipo, tomar dos goles en esta fase contra un equipo de este tamaño cuesta mucho, valoramos lo que hicimos, pero hay que corregir mucho, porque los errores que se cometen, se pagan”, parte señalando Aránguiz.

En esa línea, el ‘Príncipe’ agregó “el partido de vuelta va estar muy complicado, hay que estar muy concentrados y no cometer errores como lo que hicimos hoy día” y sobre su penal anotado indicó “nervios hay siempre, tengo suerte que están entrando y ayudando al equipo”.

Aránguiz habla de su futuro en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Aránguiz en el cierre de esta entrevista esbozó sobre lo que quiere en su futuro, en la que se ve aún defendiendo la camiseta de la Universidad de Chile y espera que aquello sea así hasta que su cuerpo no diga más.

“Si puedo ayudar, bienvenido sea, espero quedarme un tiempo más acá. (Tiempo) Lo que el cuerpo me permita rendir acá, solamente eso”, cerró.