Universidad de Chile disputó un importante partido dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ igualaron en el final a dos tantos ante Lanús en el Estadio Nacional en el partido de ida por las semifinales del torneo continental.

Después del compromiso, el entrenador azul Gustavo Álvarez conversó con la prensa y habló sobre lo que será el próximo desafío de la U, esta vez en el torneo nacional ante la Universidad Católica, en la que anunció una importante reunión en las próximas horas pensando en este partido.

“Son muchas cosas que tengo que evaluar, yo dije en conferencia que uno tiene una planificación, imagina posibles escenario para no ser sorprendidos, pero tiene que ir cotejando la realidad minuto a minuto y yo necesitaba que terminara el partido de hoy (ayer), para mañana (hoy) tener el parte médico, después de una conversación con los preparadores físicos y los médicos, tendré una idea y después tendré un entrenamiento para confirmar el equipo”, parte señalando Álvarez.

Sobre esto mismo, el DT azul sin dar pistas sobre a que nombres utilizará para el duelo ante los ‘Cruzados’ en el Claro Arena, señaló que el gran objetivo del equipo es poder sumar los tres puntos, ya que es un partido crucial en la lucha por el Chile 2.

“El equipo que alinea va a tener un solo objetivo que es ganar, como siempre, nosotros necesitamos lograr en este club la habitualidad a la máxima competencia continental, Universidad de Chile tiene que estar en torneos internacionales todos los años y mejorar su versión año tras año”.

Álvarez habla sobre lo que será el clásico ante la UC | Foto: Photosport

“Sabemos de la responsabilidad que conlleva el partido del domingo, pero necesito tiempo para tomar la decisiones, ese tiempo es mañana (hoy) y confirmar pasado mañana (mañana), necesito hablar con los preparadores físicos, los médicos y sacar conclusiones”, declaró.

Álvarez pide mantener el chip competitivo

Finalmente, Álvarez dejó un mensaje dentro del plantel de la Universidad de Chile para este Clásico Universitario, en la que indica que todos sus jugadores deben estar mentalizados al 100% para afrontar este partido y que en estos días trabajarán con todo para sumar los tres puntos.

“No tenemos tiempo para mirar este partido, tenemos que mentalizarnos en el partido del domingo, que ahí entra el chip famoso de la doble competencia, no existe, nosotros tenemos que ser un solo chip y ganar siempre, tenemos que estar enfocados“.

“Si no corremos riesgos ante una tensión tan grande como una semifinal de competencia internacional, después no se puede igualar en un partido de un torneo nacional y mucho más en un clásico que define muchas cosas para el año que viene. Tenemos que mantener el estado de tensión competitiva y estar más alertas que nunca”, cerró.