Charles Aránguiz dio la cara tras la dura derrota de Universidad de Chile frente a Cobresal en El Salvador, resultado que dejó al conjunto estudiantil a diez puntos de Colo Colo en la lucha por el título de la Liga de Primera.
Luego de la caída por 1-0 en el desierto tras un increíble golazo de Steffan Pino de tiro libre, el capitán de la U reconoció el irregular momento que vive el equipo y llamó a realizar una profunda autocrítica para intentar revertir el complicado escenario en la recta final de la primera rueda.
El capitán de la U llamó a sus compañeros a realizar una fuerte autocrítica.
“Nosotros tenemos que tener autocrítica… saber que la actitud la podemos mejorar, así que a seguir trabajando, seguir teniendo disposición para el nuevo entrenador”, señaló el mediocampista en conversación con TNT Sports.
Finalmente, el “Príncipe” fue claro al reconocer las falencias que ha mostrado la U durante esta temporada. “Creo que este semestre ha sido muy irregular, así que vamos a trabajar de mejor forma para mejorar partido a partido”, cerró.
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En síntesis
- Llamado del capitán: Charles Aránguiz exigió autocrítica y mejorar la actitud del plantel tras la caída ante Cobresal.
- Distancia del líder: La derrota en El Salvador alejó a Universidad de Chile a diez puntos de Colo Colo.
- Balance negativo: El “Príncipe” reconoció que el semestre ha sido muy irregular y urgió a trabajar mejor.