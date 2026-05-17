El entrenador azul lamentó la dura caída de la U ante Cobresal en el norte tras un brillante golazo de tiro libre de Steffan Pino.

Fernando Gago no escondió su frustración tras la derrota de Universidad de Chile frente a Cobresal por la fecha 12 de la Liga de Primera. El técnico azul lamentó la caída en el Estadio El Cobre tras el espectacular tiro libre de Steffan Pino, quien sorprendió con un verdadero misil desde más de 35 metros.

Con la derrota en el desierto, el Romántico Viajero sumó así su segunda derrota en el campeonato bajo el mando del entrenador argentino, y nuevamente el golpe se da por un tiro libre, luego de la caída sufrida hace unas semanas en Chillán frente a Ñublense.

La U no levanta cabeza en la Liga de Primera (Photosport).

Tras el encuentro, el DT de la U calificó el remate de Pino como un “gol de otro partido”, aunque destacó que “tuvimos el control del partido, tuvimos situaciones, nos faltó concretarlas. En el segundo tiempo se notó más el cansancio, quisimos buscar más velocidad, y nos vamos con un resultado en contra”, señaló el DT.

Además, el estratega analizó las complicaciones que tuvo la U para romper el esquema defensivo de Cobresal. “Hay muchos factores, el rival se posiciona bajo, defiende con mucha gente, pasan a jugar los duelos individuales, la ejecución y bueno, tenemos que seguir trabajando”, cerró.

Con esta dura derrota, los azules perdieron terreno en la pelea por la parte alta de la tabla al estancarse en el séptimo puesto con 17 puntos. La próxima semana, la U no verá acción tras la suspensión del choque frente a O’Higgins.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 11 8 0 3 14 7 7 24 2 Huachipato 12 7 1 4 21 15 6 22 3 Deportes Limache 12 6 3 3 25 13 12 21 4 U. Católica 12 6 2 4 26 17 9 20 5 Coquimbo Unido 12 6 1 5 18 15 3 19 6 O’Higgins 12 6 1 5 17 17 0 19 7 U. de Chile 12 4 5 3 11 7 4 17 8 Ñublense 11 4 5 2 11 9 2 17 9 Palestino 12 5 2 5 19 19 0 17 10 Univ. Concepción 12 5 2 5 10 19 -9 17 11 Everton 11 4 3 4 12 10 2 15 12 La Serena 12 3 5 4 14 19 -5 14 13 Cobresal 12 4 1 7 18 23 -5 13 14 Audax Italiano 12 3 2 7 15 19 -4 11 15 U. La Calera 12 3 1 8 11 24 -13 10 16 Concepción 11 2 2 7 8 17 -9 8

En síntesis…