El hincha de la Universidad de Chile extraña a este jugador... no es Leandro Fernández.

Universidad de Chile cosechó un negativo resultado en lo que fue su visita a la altura del Estadio El Cobre, en el que los dirigidos por Fernando Gago cayeron por 1-0 ante Cobresal.

Este resultado sin duda que es un duro mazazo a las aspiraciones que tiene el ‘Romántico Viajero’ en querer luchar por el título, en la que hoy en día ya está diez puntos abajo del líder, que hoy es Colo Colo.

Dentro de lo que fue su actuación ante los ‘Mineros’, los hinchas de la Universidad de Chile ya empezaron a manifestar una importante desaprobación por algunos de los jugadores por lo que ha sido su rendimiento en el equipo.

Así como ha existido la desaprobación de algunos jugadores, los fanáticos también empiezan a llorar por la ausencia de otros, en donde en las redes manifestaron que extrañan a un jugador y que no es Leandro Fernández.

El hincha azul extraña a Di Yorio | Foto: Photosport

El hincha azul extraña a Di Yorio

Uno de los jugadores que más es añorado por los hinchas de la Universidad de Chile es el argentino Lucas di Yorio, quien fue el goleador de la temporada 2025 en los ‘Azules’ y que hoy milita en el Santos Laguna de México.

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Los hinchas de la U han ido perdiendo la paciencia con Juan Martín Lucero, quien no se termina de asentar en el equipo de Fernando Gago y por esto, los hinchas se arrepienten de que hayan dejado partir a Di Yorio.

Hoy en día, Lucas di Yorio ya terminó lo que fue su primera parte del año con el club mexicano, en la que en 14 partidos el ex Universidad de Chile anotó 6 goles y aportó 3 asistencias.

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En Síntesis

Cobresal venció 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio El Cobre.

a Universidad de Chile en el Estadio El Cobre. Colo Colo lidera la liga con diez puntos de ventaja sobre los ‘Azules’.

lidera la liga con diez puntos de ventaja sobre los ‘Azules’. Lucas di Yorio es extrañado por los hinchas tras la sequía de Juan Martín Lucero.