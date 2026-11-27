Por el momento, Bianneider Tamayo se mantendrá en la escuadra estudiantil. Así lo afirmó el entrenador argentino.

Universidad de Chile planifica con antelación la confección de su plantel para 2027. Sin embargo, el mercado de fichajes no está abierto y esto fue destacado por Fernando Gago.

¿A raíz de qué? En conferencia de prensa, el DT argentino reaccionó a las consultas sobre una posible salida en las próximas semanas: hay rumores sobre el eventual adiós de Bianneider Tamayo.

Pese a estar relegado en el cuadro estudiantil, el defensor venezolano interesa en el Frosinone de Italia. Esto fue abordado por el entrenador, el que aclaró que no ha sido notificado de alguna despedida.

“El mercado de pases todavía no está abierto, así que nadie se va a ir, nadie tiene nada“, indicó al recibir la pregunta sobre el zaguero.

Luego, el estratega de Universidad de Chile complementó: “Hasta que no se abra el mercado de pases, no se habla de refuerzos ni de salidas“.

Por el instante, Bianneider Tamayo continúa en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Bianneider Tamayo se mantiene en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el seleccionado internacional ha disputado una totalidad de 18 encuentros vistiendo la camiseta azul. En tales duelos, aportó con un gol y una asistencia.

Por momento, continúa en Universidad de Chile, institución con la que tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2029.