Universidad de Chile ya se prepara con todo para lo que será su partido ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ buscan poder obtener los boletos para la fase de los cuatro mejores en la competición.

Pensando en lo que será este duelo de vuelta, el ex entrenador Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se expresó sobre lo que es la serie de la U, en la que siente que tuvo todo para ganar en Perú.

“Estaba para ganarlo, aparte de la expulsión, yo creo que la U manejó el resultado siempre, ese gol hubiera aclarado muchísimas situaciones”, parte señalando Borghi.

Para lo que es este partido de vuelta, el ‘Bichi’ muestra una importante preocupación dentro de la Universidad de Chile, en la que indica que el conjunto visitante jugará con menos presión y además, nombró de la gran importancia del ecuatoriano Eryc Castillo.

Borghi y su advertencia a la U | Foto: Photosport

“A mí lo que me preocupa ahora de la vuelta, es primero que el partido será sin público, el rival no va a tener presiones y lo segundo, es que tienen en Castillo una velocidad tremenda y la U va a tener que exponerse más de la cuenta”, remarcó.

Concluyendo, Borghi indicó que la Universidad de Chile tuvo un buen desempeño en el primer partido ante Alianza Lima, en la que señala que su única gran preocupación es que la U pueda tener la mayoría de su plantel disponible para este partido.

“La U hizo un buen partido en Lima y lo que me preocupa es las posibles bajas que pueda tener la Universidad de Chile para ese día jueves”, cerró.