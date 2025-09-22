Alianza Lima le mete cuco a la Universidad de Chile tras lo que fue su partido dentro de la Liga Peruana, en la que el conjunto de los ‘Íntimos’ se impusieron por 4-0 ante Comerciantes Unidos por la 10° fecha del torneo de Clausura en Perú y llegan con el ánimo arriba para el duelo de vuelta por la Copa Sudamericana.

Tras lo que fue este partido, el volante Pedro Aquino conversó con la transmisión oficial de la liga, en la que comentó lo que es la importante victoria para Alianza Lima y su vuelta al gol, la que espera que le permita ser titular ante la U. de Chile.

“Muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años nuevamente en Perú, con esta linda hinchada, y gracias a mis compañeros, ya que venimos haciendo las cosa bien”, parte señalando Aquino.

Después del buen nivel que mostraron en este último partido, el seleccionado peruano indica que con este nivel similar al que muestran en la Copa Sudamericana, es muy difícil que sus rivales en la liga puedan con ellos.

Gorosito verá si Aquino será titular ante la U | Foto: Getty Images

“Salimos a proponer. Si nosotros entramos con esa intensidad de la Sudamericana, vamos a sacar buenos resultados, el equipo entendió que si metemos esa intensidad, puede funcionar este Alianza”, remarca.

Finalmente, Aquino ya palpito con todo lo que será el partido de vuelta por la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile, en la que avisa que el equipo está preparado para dicho duelo, en el que hace un importante aviso a como llegará la plantilla.

“Estamos preparados, vine a aportar mi granito de arena, el que jugará ese día, lo hará de la mejor manera. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte”, cerró.