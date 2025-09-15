Universidad de Chile tuvo una tremenda actuación en la Supercopa, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron imponerse por 3-0 ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura y pudieron gritar campeón.

Tras lo que fue este título azul, el ídolo ‘Albo’ Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para analizar lo que fue esta final, en la que partió comentando que le dio mucha tristeza lo que fue el bajo marco de público que estuvo para esta gran final.

“A mí me dio pena, parecía un partido y acá está la importancia de público, cuando el estadio estaba lleno, tú mirabas la tribuna y decías que era un partido de segunda división, no era una final como la que nos quieren vender, que es una competencia importante, me dio pena”, comenzó señalando Borghi

Entrando a lo deportivo, el ‘Bichi’ no puso en duda lo que fue el sólido triunfo de la Universidad de Chile, en la que señaló que fue superior de principio a fin a su rival y eligió a Nicolás Guerra como la gran figura de este compromiso, a quien también lo llena de elogios.

Guerra fue la gran figura para Borghi | Foto: Photosport

“La U ganó muy bien, sin ningún tipo de duda, la expulsión para mí está en reglamento. Hubo jugadores para mí que fueron determinantes, Assadi que para mí fue el mejor, pero el jugador más determinante para mí fue Guerra, hizo cosas interesantes, el chico que tiene pocas posibilidades de jugar, pero cuando juega, hace diferencias”, remarcó.

Finalmente, Borghi destacó que la diferencia entre ambos equipos fue abismal, en la que incluso los dirigidos por Gustavo Álvarez estando once contra once, era igualmente superiores a Colo Colo, algo que terminaron por ratificar en un amplio marcador en la final.

“La U jugó muy bien, Colo Colo no le encontró la vuelta por ningún lado y en ningún momento, cuando vemos los remates a portería, casi no hay ninguno de Colo Colo. No sé si 11 contra 11 era exactamente igual o peor”, cerró.