Colo Colo partió con el pie izquierdo lo que fue el proceso de su nuevo entrenador, Fernando Ortiz y todo esto tras lo que fue la dura derrota que le propinó la Universidad de Chile por 3-0 en la final de la Supercopa.

Tras lo que fue este partido, el ídolo ‘Albo’ Marcelo Ramírez ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y analizó lo que fue el debut del nuevo DT de Colo Colo, a quien le dejó mucha tarea para el futuro.

“Yo esperaba más, es inevitable hacer la comparación con el partido anterior, que incide la expulsión, pero en el partido anterior pareciera ser que se leyó mejor el partido, porque la dupla de Pérez con González, poblaron el mediocampo, lo que complicó a la U y permitió que no brillaran tanto las figuras de la U”, partió señalando Ramírez.

Dentro de lo que fue la crítica a su equipo, el ‘Rambo’ fue pura objetividad y resaltó a las grandes figuras de la Universidad de Chile, en la que uno de sus grandes destacados fue el delantero Nicolás Guerra, a quien lo postula como el próximo nueve de la Selección Chilena.

Ramírez aplaude el nivel de Guerra | Foto: Photosport

“En ese partido me faltó eso, no solo del planteamiento, la U pudo brillar y hacer un tremendo partido, tiene una individualidades como Assadi, como Guerra, jugando así está para la selección, un nueve para la selección”, remarca.

Ramírez le pide más trabajo a Ortiz

Finalmente, Ramírez le dejó un importante trabajo al nuevo entrenador de Colo Colo, ya que siente que en estos días que tuvo para trabajar con el equipo, no se vio ningún tipo de mejora en la zona defensiva, en donde apunta a que los ‘Albos’ tienen su mayor problema,

“La parte defensiva es lo menos difícil de trabajar y eso ya se sabía que era un problema en Colo Colo y se vuelven a repetir errores, hay errores conceptuales, hay errores de agresividad, que lo conceptual tú lo puedes trabajar, pero la agresividad yo se la doy al técnico, el técnico a tí es el que te impregna a jugar una final, me pareció a veces que el equipo no estaba en las velocidades para este partido”, cerró.