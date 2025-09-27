Universidad de Chile consiguió avanzar a las semifinales de Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Álvarez venció por 2 a 1 a Alianza Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso y comienza a ilusionarse al igual que lo hiciera el equipo de Jorge Sampaoli en 2011.

Las grandes figuras del cuadro laico fueron Lucas Assadi y Javier Altamirano, autores de dos verdaderos golazos que dejaron al “Romántico Viajero” dentro de los cuatro mejores equipos del certamen.

Pese a su sentimiento por el archirrival azul, Colo Colo, Claudio Borghi sinceró sus deseos por el equipo universitario en el torneo.

En su calidad de panelista del programa Picados TV, nuevo proyecto del que es parte junto a su hijo “Pipo”, Dani Arrieta, Toby Vega y Manuel “Caté” Ibarra, aseguró que su corazón en esta pasada está con Universidad de Chile.

“Cualquier equipo que esté en instancias internacionales, como país, como fútbol, nosotros (Colo Colo) venimos de un campeonato alicaído, malo, irregular, con muchos parates…”, comenzó diciendo el “Bichi”.

Claudio Borghi se pone la mano en el corazón y asegura que espera lo mejor para la U. de Chile en Copa Sudamericana.

“Te voy a poner un ejemplo… todo el mundo quiere que los Cóndores ganen. Como deportista nunca le deseo mal a nadie. Ojalá que le vaya lo mejor que pueda, la raja si es posible. Eso evidentemente que va a beneficiar al fútbol y yo voy por el beneficio total del deporte”, aseguró el campeón del mundo.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Tras conseguir el paso a semifinales de Copa Sudamericana, ahora Universidad de Chile chocará contra Lanús, equipo que acaba de dejar en el camino a uno de los grandes favoritos del certamen como lo era Fluminense.

El compromiso de ida se jugará la semana del 22 de octubre donde los azules serán locales. En tanto, la vuelta se jugará la semana entrante en Argentina.