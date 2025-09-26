Universidad de Chile logró la hazaña en Copa Sudamericana. Los azules vencieron por 2 a 1 a Alianza Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso, y lograron acceder a las semifinales del certamen continental.

El triunfo del equipo universitario revivió la ilusión de los hinchas del “Romántico Viajero”, quienes anhelan obtener su segunda sudamericana luego de la proeza realizada por el equipo dirigido por Jorge Sampaoli en 2011.

En el encuentro frente a Alianza Lima, los goles del conjunto nacional fueron marcados por Lucas Assadi y Javier Altamirano, ambos de gran factura que lograron darle a la U el tan anhelado paso a semifinales.

El once ideal de la fecha en Copa Sudamericana

Ambos anotadores del cuadro laico fueron incluidos en el once ideal de la fecha en Copa Sudamericana. Pero además de ellos, el lateral derecho de U. de Chile, Fabián Hormazábal, también fue parte de la formación.

Los azules fueron el segundo equipo que más jugadores aportó en esta oncena. El primero fue Independiente del Valle con 4; Hoyos, Sornoza, Schunke y Villar. Los otros fueron dos de Lanús; Aquino y Moreno, más dos del Atlético Mineiro; Bernard y Vítor Hugo.

Así fue el equipo ideal de la fecha en la Copa Sudamericana (Foto: Conmebol Sudamericana)

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Tras conseguir el paso a semifinales de Copa Sudamericana, ahora Universidad de Chile chocará contra Lanús, equipo que acaba de dejar en el camino a uno de los grandes favoritos del certamen como lo era Fluminense.

El compromiso de ida se jugará la semana del 22 de octubre donde los azules serán locales. En tanto, la vuelta se jugará la semana entrante en Argentina.