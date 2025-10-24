Universidad de Chile tuvo su primer duelo en las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús en el Estadio Nacional, en el que los ‘Azules’ igualaron a dos tantos en la agonía ante el conjunto argentino.

Sobre lo que fue este partido, el ex entrenador Claudio Borghi desmenuzó el compromiso en el programa ‘De Fútbol se Habla Así’ de PicadoTV, en la que catalogó como ‘maravillosa’ la reacción de la U tras reponerse de un 0-2 en la primera parte.

“Un primer tiempo malo para la U, en cuanto a lo que había hecho el equipo argentino y un segundo tiempo de una remontada maravillosa, sabes en qué pensaba, en el partido que se perdió la gente de la U, sus hinchas, te imagina este resultado con público, fue un partidazo y es un empate justo por lo que hizo la U”, parte señalando Borghi.

Agregando a esto, el ‘Bichi’ le dejó un importante consejo a la Universidad de Chile pensando en su próximo desafío que es por la Liga de Primera en el clásico ante la Universidad Católica, en la que indicó que tiene que ir con un equipo alternativo e ir por todo a la clasificación en Argentina.

La U se mantiene vivo en la serie ante Lanús | Foto: Photosport

“Yo creo que amerita un equipo B, con este resultado, no al 100%, hay jugadores que aguantan los partidos de diferente forma, pero si la U perdía 2-0, era difícil, vamos por el clásico, pero sacaste un resultado casi milagroso, yo como entrenador me voy con todo por el día jueves”, declara.

Concluyendo, Borghi señala que Gustavo Álvarez tiene que jugarse todas las cartas en lo que es esta semana decisiva para la Universidad de Chile, en la que no duda que tomará las mejores decisiones por el futuro del equipo.

“Son los riesgos que tiene el entrenador, esto es como un piloto de avión, si piensa que se va a caer, no despega. Tiene que ir con todo, el trabajo del entrenador es justamente tomar decisiones sobre las adversidades que te presenta el resultado. Álvarez para mí sería una torpeza que lo dejaran ir”, cerró.