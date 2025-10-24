Universidad de Chile dio el puntapié inicial a lo que es su llave de semifinales de la Copa Sudamericana, en la que en el Estadio Nacional recibió a Lanús en el duelo de ida y los ‘Azules’ consiguieron una igualdad a dos tantos en el cierre del partido.

Después de este compromiso, el entrenador argentino, Mauricio Pellegrino conversó con los medios de comunicación y habló de lo que es el presente de la Universidad de Chile, en la que él es apuntado como el gestor de lo que ha sido esta tranquilidad para la U.

“Se empezó por un proyecto y una base de cambio y han seguido en esa línea de mejora, han traído jugadores de mucho nivel, con buen trabajo y un buen cuerpo técnico y han seguido mejorando”, parte señalando Pellegrino.

En aquello mismo, el estratego indicó que dentro de un equipo grande como la Universidad de Chile es importante mostrar un crecimiento de forma eficaz, algo que que está ocurriendo hoy de la mano de Gustavo Álvarez.

Pellegrino y su consejo a la U | Foto: Photosport

“Siempre los equipos más grandes tienen la posibilidad de poder mejorar más fácil, ahora hay que crear un entorno para que eso suceda y eso lo están haciendo, sin duda”, declaró.

Pellegrino y su consejo a la U para el clásico ante la UC

Finalmente, Pellegrino comentó lo que será el duelo de vuelta, en el que Lanús tendrá una ventaja de no jugar este fin de semana en su torneo, mientras que la U tiene un duro desafío en el torneo ante la Universidad Católica, en la que el DT argentino le dejó un importante mensaje a los ‘Azules’ al respecto.

“No creo que sea ventaja, porque yo creo que la prioridad será este partido, porque son partidos que no tienen vuelta atrás, yo me imagino que harán cambios para llegar frescos al próximo partido”.

“En eso la U tiene un plantel enorme para poder hacer cambios y priorizar una eliminatoria que no hay vuelta atrás”, cerró.