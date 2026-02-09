Universidad de Chile atraviesa un complejo momento en el inicio de la Liga de Primera 2026. El cuadro azul cayó 2-1 ante Huachipato y sigue sin sumar victorias en el certamen local.

Ante ello, Jorge “Coke” Hevia reaccionó en los micrófonos de Radio Pauta. El periodista advirtió que hay un caso que le preocupa por sobre el resto: un jugador extranjero no ha levantado su nivel.

¿Hacia quién apuntó? Instaló la duda sobre Franco Calderón. El defensor argentino de 27 años fue cuestionado por el comunicador, que también tuvo tiempo para analizar otras deficiencias del conjunto estudiantil.

“(Fabián) Hormazábal arrancó lento por así decirlo, pero van dos fechas, está bien. A (Franco) Calderón no lo veo bien, no lo veo bien. Le costó porque Huachipato es un equipo más livianito de mitad para arriba“, lanzó.

“Y después, (Eduardo) Vargas muy solo. El equipo no está empujando. Le va a costar a la U, pero lo más importante es que necesita ganar. Veremos si tiene a (Octavio) Rivero para el próximo partido”, agregó.

Coke Hevia no ve bien a Franco Calderón en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El análisis sobre el DT de Universidad de Chile

A su vez, Coke Hevia reflexionó sobre lo visto de Francisco Meneghini vestido de azul. Le puso presión al novel entrenador, que vive su primera experiencia en un grande del país.

“Siento que Paqui Meneghini llega con menos cuenta corriente y tiene que ganar. Es ideal el próximo partido, que es contra Palestino y no viene bien“, concluyó la voz radial.

