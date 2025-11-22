Universidad de Chile no solo está enfocada en el cierre de la temporada 2025. El elenco laico también debe seguir atentamente a los jugadores que mantiene a préstamo: tendrá que decidir qué hacer con ellos en el mercado de fichajes.

Uno de ellos, se juega el descenso con Unión Española y fue expulsado en la última fecha del certamen local. Para un histórico del conjunto azul, no debió recibir tarjeta roja.

¿De quién hablamos? Manuel Iturra le prestó ropa a Bianneider Tamayo. El zaguero venezolano dejó la cancha en la caída 1-0 ante Deportes Limache y provocó la reacción de su viejo conocido.

“¿Roja? No tengo idea entonces…“, publicó Colocho Iturra a través de su cuenta personal de Instagram. Evidentemente, no quedó conforme con la decisión del juez principal del duelo.

Y, a su vez, el defensor de 20 años –que está cedido en la escuadra de Independencia– también se manifestó sobre el polémico cobro y lanzó: “Decepcionante arbitraje“.

Bianneider Tamayo fue defendido por Manuel Iturra. El defensa venezolano debe volver a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Debe volver a Universidad de Chile: el 2025 de Bianneider Tamayo

Durante la presente temporada, el seleccionado venezolano ha disputado un total de 12 encuentros con la camiseta de Unión Española. En dichos compromisos, no anotó goles ni registró asistencias.

Cabe destacar que su préstamo en el cuadro de Plaza Chacabuco concluye en diciembre de 2025. Tras ello, deberá resolver su futuro en Universidad de Chile: tiene contrato vigente hasta fines de 2027.

