El Estadio Ciudad de Lanús será el escenario de una verdadera final anticipada esta noche. Por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025, Lanús recibe a Universidad de Chile en un partido donde no hay mañana.

El vibrante 2-2 de la ida en Santiago dejó la llave completamente igualada. Sin la antigua regla del gol de visitante rigiendo el torneo, los cálculos son sencillos: el que gana, avanza. Cualquier empate en los 90 minutos, sea 0-0, 1-1 o cualquier otro, llevará la definición directamente a la tanda de penales.

Para el Romántico Viajero, el partido representa la oportunidad de volver a una final continental tras la gesta de 2011. El equipo de Gustavo Álvarez llega sabiendo que está obligado a ganar en “La Fortaleza”, un escenario históricamente complejo.

El Granate, por su parte, confía en su gente y en su fortaleza como local para inclinar la balanza. El elenco de Mauricio Pellegrino sabe que la presión está repartida y que el 2-2 de visita fue un buen negocio, pero no definitivo.

Ambos equipos no pueden especular con el cero en su arco y deberá buscar la victoria | FOTO: Andres Pina/Photosport

Se espera un duelo tenso, táctico y de dientes apretados, donde el ganador se quedará con el boleto para enfrentar al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en la gran final de la Copa.

TV: ¿Quién transmite Lanús vs. Universidad de Chile?

La transmisión del partido será compartida por dos señales principales de televisión de pago: DSports (de DirecTV) y ESPN. A su vez, estas señales se pueden ver a través de sus respectivas plataformas de streaming oficiales: DGO y Disney+.

Si eres suscriptor de alguno de estos servicios o estás pensando en contratar uno para ver el partido, aquí te explicamos cómo acceder.

Cómo ver el partido en DGO (Señal DSports)

Ser suscriptor de DGO: Debes tener una suscripción activa al servicio de streaming DGO. Es un plan mensual que se contrata directamente en el sitio web de DGO.

Si ya eres cliente de DirecTV: Si tienes contratado el servicio de televisión satelital de DirecTV, tienes acceso gratuito a DGO. Solo debes descargar la aplicación e iniciar sesión con tus credenciales de “MiDIRECTV”.

Acceso al partido:

Ingresa al sitio web de DGO o abre la aplicación en tu Smart TV, celular o tablet.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Deportes” o “TV en Vivo”.

Busca el canal DSports (usualmente 610) a las 19:00 horas. Allí estará la transmisión en vivo.

Cómo ver el partido en Disney+ (Señal ESPN)

Ser suscriptor de Disney+ Premium: Para acceder a los eventos deportivos de ESPN en vivo (incluida la Copa Sudamericana), debes tener contratado el plan Disney+ Premium. El plan estándar o básico de Disney+ no incluye este contenido.

Acceso al partido: