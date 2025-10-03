Llegó la hora de la verdad para la Universidad de Chile. Este viernes, a las 20:00 horas, Las Leonas saltarán a la cancha para dar inicio a su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025.

El primer desafío será de alta exigencia: Nacional de Uruguay, un rival de historia que llega como monarca del fútbol uruguayo.

El debut no es un partido cualquiera. Se trata del primer paso en el competitivo Grupo D, que las Leonas comparten con las charrúas, Libertad de Paraguay y Deportivo Cali de Colombia. En un formato de torneo corto, obtener una victoria en el primer encuentro es fundamental para encaminar la clasificación a los octavos.

La gran noticia para los hinchas azules y todos los seguidores del fútbol femenino es que estos apasionantes partidos en la copa podrá ser visto de manera gratuita.

TV: ¿Quién transmite Universidad de Chile vs. Nacional?

Este encuentro se podrá ver en vivo y de forma gratuita a través de la plataforma de streaming Pluto TV.

Opción 1: Por el sitio web

Ingresa a www.pluto.tv desde cualquier navegador. En la guía de canales en vivo, busca la sección “Deportes”. Haz clic en el canal Pluto TV Deportes a la hora del partido.

Opción 2: Con la aplicación

Descarga la app gratuita “Pluto TV” en tu celular, tablet, Smart TV o dispositivo de streaming (Roku, Chromecast, etc.). Ábrela y busca el canal Pluto TV Deportes en la sección de canales en vivo.

De esta manera, la mesa está servida para el crucial estreno de Las Leonas, que buscarán comenzar su aventura en la Copa Libertadores con un triunfo que las llene de confianza para los desafíos que vienen.