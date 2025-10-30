Universidad de Chile ya comienza a afinar sus últimos detalles para lo que será su partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Lanús, llave que hoy en día igualan a dos tantos.

Para este compromiso, el estratega argentino Gustavo Álvarez trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este duelo de vital importancia, en la que maneja algunas dudas dentro de su equipo.

En este duelo tan importante para el ‘Romántico Viajero’, el DT de la U tomó una importante decisión de convocar a todo su plantel para este partido, para mantener más viva que nunca la ilusión de este grupo en llegar a la final continental.

Hace unos instantes, desde la Universidad de Chile dieron a conocer los 27 jugadores citados para este partido ante Lanús, en la que sin duda la gran sorpresa es la aparición de Lucas Assadi, quien sería baja para hoy por lesión.

La U va con todo hoy por la clasificación | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Lanús

Arqueros: Gabriel Castellón, Cristopher Toselli, Pedro Garrido e Ignacio Sáez

Defensas: Fabián Hormazábal, Franco Calderon, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia, David Retamal, Nicolás Fernández y Antonio Díaz

Mediocampistas: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Flavio Moya, Sebastián Rodríguez, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda, Felipe Salomoni y Javier Altamirano

Atacantes: Lucas Assadi, Leandro Fernández, Ignacio Vásquez, Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio