Universidad de Chile cuenta los días para enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El cuadro azul afina los últimos detalles antes de recibir al elenco granate en el primer partido de la llave.

Para dicho compromiso, Gustavo Álvarez tiene una importante duda en la formación titular. ¿De qué se trata? El DT aún no resuelve quién será el único delantero en el dibujo táctico.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, esa es la principal incertidumbre del cuerpo técnico. Los nombres que luchan por dicho puesto son Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

En el comienzo de la semana, el primer mencionado corre con ventaja para estar desde el arranque en el Estadio Nacional. Sin embargo, deberá ser ratificado en los siguientes entrenamientos.

¿Otra novedad? El ingreso de Israel Poblete en desmedro de Marcelo Díaz. El capitán azul comenzará el encuentro desde la banca de suplentes si es que el plan continúa siendo el mismo.

Nicolás Guerra corre con ventaja para ser titular en Universidad de Chile ante Lanús. (Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Lanús

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra (Lucas Di Yorio).

El enfrentamiento entre azules y granates, válido por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 23 de octubre. Está programado a las 19:00 horas en el Estadio Nacional.