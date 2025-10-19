La Copa Sudamericana ha sido escenario, en el último tiempo, de incidentes que terminaron en sanciones y en partidos a puertas cerradas, como ocurrió con Universidad de Chile durante su encuentro ante Independiente tras la grave barbarie en Avellaneda.

En ese contexto, la semifinal entre la U y Lanús suma un nivel extra de tensión: el Romántico Viajero deberá volver a pisar suelo argentino y cualquier señal de violencia será seguida de cerca por los organismos de seguridad.

Los azules no podrán contar con público visitante por sanciones previas de Conmebol, pero esa condición no impide que sectores de la hinchada granate difundan mensajes intimidatorios a través de redes y canales partidarios.

En Lanús ya palpitan el duelo ante Universidad de Chile

Tras el triunfo de Lanús por 2-0 ante Godoy Cruz, algunos simpatizantes comenzaron a pensar en el cruce ante el cuadro laico con declaraciones fuertes.

En grabaciones publicadas por el canal Momento Granate, se escuchan palabras dirigidas a los de la U: “Chileno, así como te castigó el Rojo, acá también te vamos a castigar”, dijo un grupo; en otro fragmento se proferían amenazas más directas contra la hinchada visitante.

El cuadro Granate espera con expectación la llave ante la U | FOTO: Captura

“Te vamos a matar, chileno, te vamos a matar”, lanzaron otros al aire a la salida del recinto deportivo.

El video completo tras la victoria de Lanús: