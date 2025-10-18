Universidad de Chile está mentalizada en enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul deberá dar lo mejor de sí para acceder a la definición del certamen internacional.

Sin embargo, no tendrá un desafío fácil de abordar: el cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino goza de un estado de gracia. Por el momento, se ubica en lo más alto de la Primera División de Argentina.

A pesar de ello, el elenco granate mantiene la humildad y ello fue demostrado por Lautaro Acosta. El ídolo de la escuadra bonaerense se rindió ante los azules en el análisis del cruce internacional.

Tras la victoria ante Godoy Cruz, el delantero lanzó: “Ahora solo pensamos en la Copa, porque sabemos que lo que viene es muy importante para la institución. Una semifinal de Sudamericana no se juega todos los días“.

Luego, el atacante de 37 años -que ya se coronó campeón de la competencia continental- agregó: “Tenemos puesta la cabeza en el jueves. Sabemos que será un partido complicadísimo“.

Fue en tal punto que Laucha Acosta elogió a Universidad de Chile y cerró asegurando ante los medios: “Ellos tienen un gran equipo y no será una serie fácil“.

Lautaro Acosta adelantó la llave ante Universidad de Chile. (Foto: Club Lanús)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

La ida está pactada para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago. En tanto, la revancha se jugará el jueves 30 del mismo mes (y en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.