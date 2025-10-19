El ambiente para la semifinal de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús no podría estar más cargado. Los azules se preparan para disputar el partido de ida este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional, con la vuelta programada para el 30 en Argentina.

Uno de los jugadores que espera ser figura en esta llave es Javier Altamirano, mediocampista del Romántico Viajero, quien gracias a sus buenas actuaciones y simpatía se ha ido ganando el cariño del pueblo azul.

Además, el ex Huachipato y Estudiantes de La Plata en varias ocasiones ha demostrado su afinidad con sus celebraciones de gol con la cultura el anime, un rasgo que ha conectado con varios fanáticos del fútbol y de la animación japonesa en redes sociales.

Javier Altamirano y su nuevo tatuaje de Naruto

En medio de esta atmósfera de alta presión, el volante de 26 años decidió inmortalizar su pasión en la piel y “estrenará” ante el Granate un impresionante nuevo tatuaje.

El diseño, que cubre gran parte de su antebrazo, está dedicado a la popular serie Naruto y tiene como protagonistas a los icónicos hermanos Itachi y Sasuke Uchiha, con el poderoso Mangekyō Sharingan destacando en el centro de la composición.

El nuevo tatuaje de Javier Altamirano | FOTO: Instagram

Con su nuevo tatuaje a la vista, Altamirano buscará canalizar esa energía y concentración en la cancha, intentando ser clave para que la U dé un paso firme hacia la final.

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

La ida está pactada para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional de Santiago. En tanto, la revancha se jugará el jueves 30 del mismo mes (y en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.