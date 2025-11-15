Universidad de Chile se encuentra entrenando en silencio pensando en los últimos tres partidos que le restan en la Liga de Primera 2025, donde los azules pretenden rematar en el segundo puesto para ir de manera directa a la fase de grupos de Copa Libertadores de América.

El próximo escollo de los azules será nada más ni nada menos que O’Higgins de Rancagua, conjunto que se ubica en el tercer puesto de la tabla actualmente y es un rival directo para la U en la lucha por el sueño copero.

La U volverá a tener público en Rancagua ante O’Higgins. | Foto: Photosport

Si bien en un principio el compromiso se iba a disputar solo con público local, todo parece haber tenido un giro en 180 grados y ahora el conjunto rancagüino estaría abierto a recibir a fanáticos de Universidad de Chile.

Así lo dio a conocer ADN Deportes, quienes aseguran que El Teniente de Rancagua tendrá un aforo autorizado de 11.650 personas la próxima semana donde 1.500 corresponderán a entradas para los hinchas azules.

Así, se termina la prohibición de O’Higgins de Rancagua con el cuadro azul desde 2021 cuando un puñado de desadaptados vandalizaron un memorial del cuadro celeste que hace alusión a los 16 hinchas fallecidos en un trágico accidente.

En síntesis

Universidad de Chile busca el segundo puesto para ir directo a Copa Libertadores 2026.

El próximo rival de la U será O’Higgins de Rancagua, un rival directo en la tabla.