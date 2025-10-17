Cada vez falta menos para que Universidad de Chile arranque ante Lanús el sueño de avanzar a la final de Copa Sudamericana. En la ronda de semifinales, los azules iniciarán la llave jugando de local ante el ‘Granate’ y en las últimas horas la Conmebol designó al juez para el primer enfrentamiento.

El organismo rector del fútbol sudamericano eligió a la terna brasileña encabezada por Anderson Daronco para la semifinal de ida entre azules y argentinos. El juez de 45 años ya dirigió a la U este año en el certamen continental cuando impartió justicia en la ida de la llave ante Independiente donde los laicos se impusieron 1-0 con gol de Lucas Assadi.

Anderson Daronco arbitrará la U vs. Lanús en Copa Sudamericana (Photosport).

Ese fue el segundo registro de Daronco con los universitarios, ya que existe un cruce que data de 2019 cuando la U cayó en Perú ante Melgar en una ronda previa de Copa Libertadores.

El polémico registro de Daronco en torneos Conmebol

El nombre de Daronco es uno de los más recurrentes en instancias decisivas en torneos Conmebol donde se ha anotado más de una polémica. La más recordada data de 2018 cuando en una llave de Copa Libertadores entre River Plate e Independiente no cobró un claro penal a favor del Rojo cuando el partido estaba 0-0 en el Monumental.

Para el compromiso ante Lanús a disputarse en el Estadio Nacional, Daronco estará secundado por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia como asistentes y Rafael Klein como cuarto árbitro. En tanto, en la cabina del VAR estarán sentados Rodolpho Toski, Pablo Goncalves y Rodrigo Correa.

El choque de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús se disputará el próximo jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas en el coliseo ñuñoíno vacío y a puertas cerradas.