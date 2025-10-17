Universidad de Chile y Lanús se empiezan a preparar para lo que será su llave de semifinales por la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos buscan llegar de la mejor forma para estos compromisos claves para ambos.

Antes del primer partido de ida por la serie, el que se disputará en Santiago, el conjunto argentino tendrá un desafío dentro del torneo de aquel país, en la que se enfrentará ante Godoy Cruz.

Previo a este encuentro, el entrenador Mauricio Pellegrino habló sobre lo que será asu partido ante el ‘Tomba’, en la que avisa que tomará una decisión importante en su formación pensando en la llave ante la U.

“Es probable que hagamos algunas variantes, no tanto por el partido, si no porque son chicos que tienen algunas molestías físicas, después tenemos seis partidos para el partido en Chile. La ilusión es hacer el mejor partido posible y lo decidiremos mañana (hoy) quien juega”, declara.

Pellegrino y sus elogios a la U | Foto: Photosport

Finalmente, a Pellegrino le consultaron sobre si considera que la Universidad de Chile es uno de los mejores equipos que juega en Sudamérica, en la que no dudo con su respuesta con sus elogios a su ex equipo.

“Sin duda (es uno de los mejores), si está ahí, es por algo es, quedó afuera de la Copa Libertadores con once puntos creo, es uno de los grandes equipos que hay en esta Copa Sudamericana”, cerró.