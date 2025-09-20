Universidad de Chile se alista a recibir a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana. El elenco laico ya sabe qué árbitros dirigirán dicho compromiso.

A través de sus plataformas oficiales, la CONMEBOL ratificó a los jueces para el partido de vuelta. Tendrán una dura misión: hacer olvidar el polémico desempeño de Ramón Abatti (Brasil) en el primer enfrentamiento.

Según señaló la entidad organizadora, el réferi central del partido en territorio chileno será Carlos Betancur. El colombiano será acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes.

A su vez, se informó que el cuarto árbitro será Diego Ulloa, mientras que en el VAR estarán presentes Heider Castro y Yadir Acuña. Tendrán un rol clave para definir al clasificado a semifinales.

Cómo no: la ida dejó dudas en materia arbitral. El penal no cobrado tras el tiro libre de Maximiliano Guerrero y el gol anulado a Fernando Gaibor fueron blanco de críticas en Lima.

Todo listo para el encuentro que definirá qué club es digno de estar entre los cuatro mejores de Copa Sudamericana. Por el momento, el marcador global se mantiene 0-0.

Universidad de Chile tiene árbitro definido para la revancha ante Alianza Lima. (Créditos: Getty)

Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

El compromiso de vuelta, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se disputará el jueves 25 de septiembre. Está programado para las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.