Universidad de Chile se prepara para recibir a Alianza Lima en el partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Tras el 0-0 del compromiso de ida, la revancha tendrá un ingrediente especial.

¿Cuál? Los azules no contarán con su hinchada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El castigo CONMEBOL que azota al club lo priva de tener a sus seguidores en siete duelos de local y siete de visitante a nivel internacional.

Un punto que fue destacado por Juan José Oré en conversación con BOLAVIP Chile. El mítico atacante peruano analizó el enfrentamiento de este 25 de septiembre y alertó sobre la importancia de que se juegue a puertas cerradas.

“Yo siempre digo que los partidos hay que jugarlos, más allá de que Alianza Lima tenía que haber ganado acá para ir allá a buscar un resultado“, comenzó señalando.

“Igual el partido hay que jugarlo y la U no es del todo local porque juega en Coquimbo y sin público. Eso resta un poco en el entusiasmo, pero ya depende después del equipo, los jugadores y las ganas”, agregó.

Universidad de Chile se alista para recibir a Alianza Lima por Copa Sudamericana. (Créditos: Getty)

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

Finalmente, el recordado delantero de Deportes Iquique se refirió al encuentro que definirá al clasificado a las semifinales de Copa Sudamericana. No se la quiso jugar por un resultado en la Región de Coquimbo.

“Alianza Lima ha sacado mejores resultados y ha jugado bien afuera. El partido de ida tenía que haberlo ganado, pero son circunstancias. Todavía tiene opción“, concluyó.