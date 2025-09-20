Universidad de Chile solo piensa en la revancha contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Tras el 0-0 de la ida, el conjunto azul deberá recibir al elenco peruano para definir al clasificado a semifinales.

¿Qué equipo se integrará al grupo de los cuatro mejores del certamen continental? BOLAVIP Chile le preguntó a la Inteligencia Artificial sobre dicha importante incógnita.

Según Grok y Chat GPT, el resultado es el mismo: Universidad de Chile tiene mayores probabilidades de acceder a la siguiente ronda. Los azules deberían sacar ventaja al definir la llave en territorio local.

La primera plataforma señaló: “Basado en este análisis, predigo que la Universidad de Chile clasificará a semifinales. Esperan un partido cerrado, con un resultado probable de 1-0 o 2-1 en el global”.

Luego, agregó: “Usando un modelo simple (ponderando 40% forma, 30% historial, 20% localía, 10% lesiones), doy un 62% de chances a la U“.

Tales números fueron confirmados por la segunda aplicación, que lanzó: “Mi pronóstico: Universidad de Chile avanza a semifinales. Creo que la U aprovechará la condición de local”.

“Alianza Lima podría valerse de su estructura defensiva y contragolpes, pero creo que no será suficiente para resistir todo el partido“, concluyó.

Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana. (Créditos: Photosport)

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

El duelo de vuelta, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.