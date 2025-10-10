Universidad de Chile ya retoma lo que son sus trabajos para enfrentarse a lo que son sus importantes desafíos en esta recta final del año, en donde el ‘Romántico Viajero’ sueña con la Copa Sudamericana y también de reojo ve el torneo nacional, en la que tendrá una dura lucha por el Chile 2.

Para esta jornada, el director técnico de los ‘Azules’, Gustavo Álvarez dialogó con los medios en conferencia de prensa, en la que fue consultado por lo que será su futuro en el club, el cuál ha estado en el aire por sus dichos sobre un fin de ciclo el que se encargó de aclarar.

“Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes que estuve cuando se acercó esta fecha, que cuando llega el fin de año y uno viendo las cosas en perspectivas y no en el medio del camino, uno está más lúcido de tomar buenas decisiones”, comienza señalando Álvarez.

En esa misma línea, el DT de la U tiene claro que su futuro lo decidirá a final de año, en donde colocará en la balanza lo que será mejor para él en su carrera como enternador, como también para la Universidad de Chile.

Álvarez habla de su futuro en la U | Foto: Photosport

“Lo mejor para la carrera personal, lo mejor para el club en donde uno está, entonces llegado el fin de año como contesté, veremos cuál será el futuro”, remarca.

Álvarez se centra en su presente con la U

Finalmente, Álvarez deja más que claro que hoy su gran prioridad es la Universidad de Chile, en la que está enfocado en los objetivos con el club y después a final de temporada, analizará que decisión tomará para su futuro.

“Mientras tanto uno está centrado en el día a día y no es momento para tomar decisiones, pero si evaluarlas en esa fecha”, cerró.