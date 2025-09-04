Universidad de Chile ha hecho noticias en las últimas horas y todo esto tras la postura que tomó su presidente, Michael Clark, quien expresó su deseo de no disputar la Supercopa ante Colo Colo el 14 de septiembre, debido al poco tiempo que podría tener la U en caso de disputar 4°tos de final en la Copa Sudamericana.

Sobre esto, el periodista Cristian Arcos tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores de la Tarde’ en Radio ADN para referirse a esta situación, en la que se mostró en favor de la decisión que toman en la U respecto a la realización de este torneo en esta fecha en particular.

“A mí me llama la atención, porque casi la obsesión de jugarlo ese día, después hay un receso importante, si al final estás jugando en cualquier lado. El año pasado lo jugaste al final del torneo”, parte señalando Arcos.

En esa misma línea, el comunicador indica que es muy extraño que se haya propuesto esta fecha para disputar esta copa, teniendo en consideración que se altera la programación del torneo nacional, la que está en una etapa crucial.

Arcos avala la postura que tiene la U para la Supercopa | Foto: Photosport

“Es todo rarisimo, de jugar en medio del torneo un partido que además significa suspender la fecha de los partidos que tienen los clubes, tanto Colo Colo como para la U, en lo que significa para la logística y la deportividad del campeonato”, remarca.

Concluyendo, Arcos se cuadró con la postura que tiene la Universidad de Chile de no disputar esta competición en estos momentos, en la que sienten que tienen una certera fundamentación, a comparación de lo que ha sido la suspensión de otros duelos.

“Acá se han suspendido partidos por razones muy poco comprensibles y sin embargo, para otros hay una especie de obsesión ahora el querer jugarlo”, cerró.