La dolorosa derrota 1-0 ante Huachipato confirmó la crisis más profunda de Universidad de Chile: la falta de finiquito a las chances de gol que se genera por partido.

El equipo de Gustavo Álvarez completó una semana negra, sumando la eliminación de la Copa Sudamericana y esta caída en el CAP Acero, sin poder marcar un solo gol.

La U acumula tres derrotas consecutivas por la cuenta mínima (1-0), evidenciando una ineficacia alarmante en el área rival. El debate se instaló de inmediato: ¿la culpa es de los delanteros o del sistema?

La U sigue fallando en la puntada final en los últimos partidos | FOTO: Photosport

Cristian Arcos y la falta de gol de Universidad de Chile

En ese escenario, el periodista Cristian Arcos de ADN Deportes se sumó al análisis, entregando un diagnóstico que apunta directamente al funcionamiento colectivo.

“La U pierde tres partidos por la mínima y no hace goles y ahí me parece que está un tema central”, partió diciendo el comunicador.

A la U le falta gol y es llamativo teniendo los delanteros que tiene, teniendo los jugadores que tiene arriba. Yo creo que le falta del circuito de juego más del goleador como tal”, sentenció el oriundo de Curicó.

La U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

El cuadro laico se estanca en el sexto puesto de la tabla de posiciones con 42 puntos, quedándose -de momento- con un cupo a la Copa Sudamericana.