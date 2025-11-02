Un equipo visiblemente golpeado por la injusta eliminación de Copa Sudamericana a mitad de semana no pudo ante Huachipato por la Liga de Primera. Universidad de Chile sufrió una derrota agónica 1-0 en el estadio CAP de Talcahuano y sigue hipotecando el Chile 2 en la tabla de posiciones.

Con un once titular con variantes y con Lucas Di Yorio como único referente de ataque se las ingenió para llevar el juego a campo rival y generarse las mejores opciones de peligro, sin embargo las intervenciones del portero acerero Rodrigo Odriozola privaron el grito de gol azul.

Por su parte el conjunto local, aún con opciones de alcanzar a Colo Colo y Cobresal en la lucha por un cupo internacional, tuvo a Lionel Altamirano y Cris Martínez como principales referentes de ataque, aunque sin poder conectar con el arco de Gabriel Castellón y romper el cero. Un gol anulado de Maxi Gutiérrez fue la gran opción que generó el elenco de Jaime García.

Cuando todo parecía que firmaban el empate en el CAP, una infracción en el área de Fabián Hormazábal en el último minuto le permitió a Lionel Altamirano anotar el gol del triunfo desde los doce pasos.

Con la séptima caída en el año, la U sigue estancada perdiendo posiciones en la lucha por el Chile 2 de Copa Libertadores. Ahora, los universitarios se quedaron en 42 puntos en la 6° posición con un partido menos (vs. Everton el próximo miércoles).

Una vez que el equipo de Gustavo Álvarez se ponga al día con los ‘Ruleteros’, la U recibirá de local a Deportes Limache el próximo domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas.

Así queda la U en la tabla de posiciones