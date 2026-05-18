Cristián Caamaño aniquila a este jugador en la Universidad de Chile: “Ya no es casualidad”

El periodista Cristián Caamaño le cayó con todo a este jugador en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile sufrió una dura derrota en el norte de nuestro país, en donde los ‘Azules’ cayeron por 1-0 ante Cobresal, resultado que deja a los dirigidos por Fernando Gago muy lejos de la lucha por el título.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió al rendimiento del equipo de Gago, en la que hizo un importante cuestionamiento al portero Gabriel Castellón tras el gol que recibió en este partido.

“Punto aparte para lo de Castellón, porque se le perdonó en parte el gol en Chillán, independiente de la ejecución de Cespedes, que fue un golazo, por justamente lo mismo, la pelota pasa rápido por la barrera y baja de forma repentina, pero ya cuando son dos goles de tiro libre, al palo del portero…”, parte señalando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador dijo: “Hizo la barrera muy al centro, le dejó un espacio muy amplio a Pino para poder meter el remate, después le entra pegado al palo, pero ya dos goles de tiro libre en un torneo para un arquero ya no es casualidad”.

Ante esta problemática en el arco, el periodista deja en claro que hoy en día en la Universidad de Chile no tienen un segundo arquero confiable que pueda competir de buena forma con Gabriel Castellón, quien parece aún no poder consolidarse al 100% con el arco de la U.

Castellón en el ojo del huracán | Foto: Photosport

Publicidad

“La U no tiene a ojos de Gago un segundo portero confiable, nunca han querido traer un arquero que compita fielmente con Castellón, pero también tiene que corregir esas situaciones, no puede la U regalar dos goles de tiro libre en momentos decisivos de un partido”, declara.

Concluyendo, Caamaño hace un importante llamado de atención a Gabriel Castellón y el cuerpo técnico de Fernando Gago, ya que un equipo no puede tener desatenciones tan grandes en los balones detenidos, que hoy son claves en el fútbol.

“Hay un tema que tiene que analizar el técnico, porque no está teniendo un arquero confiable, no está teniendo en partidos cerrados un arquero confiable, que te conviertan dos goles de balón detenido para desnivelar los partidos es un llamado de atención”, cerró.

Publicidad

En Síntesis