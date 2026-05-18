Walter Mella no tuvo dudas en responsabilizar 100% al arquero de Universidad de Chile por el gol recibido.

La dolorosa derrota de Universidad de Chile ante Cobresal en El Salvador sigue levantando polvareda en el mundo azul. El solitario gol de tiro libre convertido por Steffan Pino desató un profundo debate respecto al planteamiento táctico del equipo de Fernando Gago y, de manera muy especial, sobre el desempeño de la retaguardia estudiantil.

Quien no tuvo dudas en su lapidario diagnóstico fue el exguardameta de la U, Walter Mella, quien barrió con el nivel mostrado por Gabriel Castellón.

Aunque la potencia y la colocación del remate del delantero minero fueron destacadas por muchos como una ejecución perfecta, diversos analistas y ex futbolistas han puesto la lupa sobre la resistencia del arco laico. Las condiciones geográficas del norte siempre juegan un rol en los tiros de larga distancia, pero la discusión técnica se ha instalado con fuerza en torno a si se pudo hacer algo más para evitar la caída del arco universitario.

Al analizar detalladamente la repetición de la jugada, el otrora portero azul apuntó con total severidad contra Gabriel Castellón, desmenuzando su postura corporal antes del impacto. “No me queda claro si la barrera -cuando muestran al pateador por atrás- ese palo es de él y por la posición de sus pies, es como que esperaba que el balón pase por arriba de la barrera“, esgrimió Mella con rigurosidad para La Magia Azul.

Walter Mella critica la reacción de Gabriel Castellón en el gol de Cobresal

Para el ex guardameta de la U, las justificaciones sobre la velocidad del balón en la altura no son suficientes cuando se trata del resguardo del poste que le corresponde cubrir legalmente al arquero. “El tipo le pegó fuertísimo, en la altura el balón agarra otra velocidad, pero el palo es de él“, complementó Walter Mella, enfatizando en que la colocación inicial y la lectura de la trayectoria resultaron deficientes para las exigencias que demanda el arco del Romántico Viajero.

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“Se lo comió todo”

Finalmente, Mella cerró su comentario sin dejar espacio a las dobles interpretaciones, valorando el acierto del rival pero dictaminando la culpabilidad del actual guardameta azul en la jugada que significó perder las tres unidades en el norte.

“La tomó muy bien Pino, pero en la vida hay responsabilidades. No conozco otra forma que si el tiro va a tu palo, es responsabilidad tuya nomás. Se lo comió todo“, concluyó de forma tajante, encendiendo aún más el debate en el entorno de la U. Con esto, la presión sobre Castellón aumenta de cara a los próximos desafíos del campeonato local.