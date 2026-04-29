Si hay una voz autorizada para hablar sobre el arco de Universidad de Chile es la de Sergio Vargas. La leyenda azul no titubeó un segundo y saltó en defensa de un jugador en específico: Gabriel Castellón.

Ante las críticas recibidas por el portero titular del club de sus amores, el ídolo estudiantil no dudó en prestarle ropa. En el programa Tipster, le dedicó unas palabras a sus críticos.

¿Qué les dijo? Llamó a bajarle a los cuestionamientos hacia el oriundo de Valparaíso. Si bien asumió que ha tenido falencias, ha destacado por su regularidad bajo los tres tubos.

“A veces encuentro exacerbada la crítica (…) En la mayoría de los partidos que ha jugado siempre ha estado correcto, otros partidos ha andado muy bien, algunos partidos no ha andado tan bien“, lanzó.

“Su rendimiento ha sido bueno, de bueno a muy bueno. Hay algo que al hincha de la U, al medio, como que no le acomoda de él. No sé si será su personalidad, lo que transmite quizás“, agregó.

Sergio Vargas defendió a Gabriel Castellón en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La defensa a Gabriel Castellón en Universidad de Chile

Sobre el mismo punto, Superman Vargas cerró blindando al guardavallas estelar bajo la conducción técnica de Fernando Gago. Le bajó el perfil a los comentarios en su contra.

“Ha tenido errores como todos los arqueros, pero muy pocos errores yo creo. Menos mal, pobrecito porque si no imagínate cómo lo despedazarían“, concluyó el referente de Universidad de Chile.

En resumen:

Sergio Vargas defendió el desempeño del portero Gabriel Castellón ante las críticas recibidas.

defendió el desempeño del portero ante las críticas recibidas. El rendimiento de Gabriel Castellón fue calificado como “bueno a muy bueno” por el ídolo.

por el ídolo. Gabriel Castellón es el guardameta titular bajo la dirección técnica de Fernando Gago.