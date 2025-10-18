Universidad de Chile puede despedirse de Gustavo Álvarez. Si bien el DT tiene contrato vigente con el club, sus últimas declaraciones han sido claras: evaluará su continuidad a fines de 2025.

Ante tal panorama, los rumores lo han vinculado a La Roja. El entrenador del elenco estudiantil asoma como uno de los principales candidatos para asumir en la banca del combinado nacional.

Sin embargo, dicha idea ya encontró un importante detractor. ¿De quién? Cristián Mora se opuso. El histórico de los azules conversó con BOLAVIP Chile y envió un potente mensaje. No quiere que el equipo de sus amores se quede sin estratega.

“La verdad es que Gustavo ha hecho buen trabajo en la U, yo lo dejaría en la U. Terminar un proceso, ojalá sea un proceso a mediano plazo, porque a largo plazo no existe. Yo lo dejaría tranquilo trabajar en la U“, lanzó.

En dicha línea, agregó sobre la Selección Chilena: “Estamos viviendo muy acelerados, estamos desesperados por obtener triunfos. Las cosas son súper simples, el problema está en las divisiones inferiores“.

Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con Universidad de Chile, pero ha sido vinculado a La Roja. (Photosport)

Quiere a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, el campeón con los azules reflexionó sobre la crisis que vive el combinado nacional. Para él, hay que comenzar una reestructuración a nivel general: ni el DT azul puede cambiar el escenario.

“Nadie se quiere entusiasmar salvo por el dinero, pero para hacer un proyecto serio nadie quiere tomar el fierro caliente. Porque quieren resultados inmediatos, no dejan trabajar tranquilo”, comentó.

“Volvamos a las raíces. Aunque nos duela, tenemos que volver al proceso de (Marcelo) Bielsa, que logró algo inédito. Armar un buen grupo, serio y que las cosas se vayan dando por sí solas”, concluyó.