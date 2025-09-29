Si Universidad de Chile logró un empate ante Deportes La Serena, se debió en gran parte al ingreso de Lucas Assadi, el que convirtió un gol que fue anulado y luego habilitó a Lucas Di Yorio.

Lo del 10 no es una novedad, porque es la gran figura de la U en la Copa Sudamericana donde tiene cinco goles, protagonizando su verdadero prime.

BOLAVIP conversa con el multicampeón azul Cristián Mora, el que a diferencia del común de los mortales, no se sube al carro de la victoria y reconoce que está gratamente sorprendido con el nivel de Assadi.

“Muy bien, hace rato que viene bien, tenía que despegar, y lo que ha hecho Lucas a muchos nos tapó las boca”, afirma.

Agregando con honestidad brutal que “yo también estaba en esa parada, quería que se fuera a préstamo, pero creo que se puso las pilas, se enfocó, y que bien por la U y que bien por él”.

Cristián Mora confiesa que Lucas Assadi le tapó la boca.

¿Lucas Assadi está para más?

“No nos volvamos locos, que se eche todo el equipo al hombro o que tenga toda la responsabilidad, vamos con calma, sí es factor importante hoy, se nota que está feliz, antes no lo veía así”, cerró Cristián Mora.