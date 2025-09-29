Si Universidad de Chile logró un empate ante Deportes La Serena, se debió en gran parte al ingreso de Lucas Assadi, el que convirtió un gol que fue anulado y luego habilitó a Lucas Di Yorio.
Lo del 10 no es una novedad, porque es la gran figura de la U en la Copa Sudamericana donde tiene cinco goles, protagonizando su verdadero prime.
BOLAVIP conversa con el multicampeón azul Cristián Mora, el que a diferencia del común de los mortales, no se sube al carro de la victoria y reconoce que está gratamente sorprendido con el nivel de Assadi.
“Muy bien, hace rato que viene bien, tenía que despegar, y lo que ha hecho Lucas a muchos nos tapó las boca”, afirma.
Agregando con honestidad brutal que “yo también estaba en esa parada, quería que se fuera a préstamo, pero creo que se puso las pilas, se enfocó, y que bien por la U y que bien por él”.
¿Lucas Assadi está para más?
“No nos volvamos locos, que se eche todo el equipo al hombro o que tenga toda la responsabilidad, vamos con calma, sí es factor importante hoy, se nota que está feliz, antes no lo veía así”, cerró Cristián Mora.