Pese a que el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026, hace rato que se viene especulando de una posible salida del estratega, sobre todo por el interés de la selección peruana que busca desesperadamente un DT.

El debate está instalado entre los hinchas de la U entre los que piden que el entrenador siga y que le refuercen el equipo como se debe y los que piensan que el ciclo está vencido.

BOLAVIP conversa con el histórico Cristián Mora, el que apuesta por el director técnico. “Yo pienso positivo y creo que Gustavo Álvarez se queda, tiene contrato vigente, la cláusula es alta, creo que hay mucho por hacer, creo que se le está exigiendo más de la cuenta”, asegura.

Agregando que “obviamente en la U siempre se va a exigir ser campeón, pero lo que ha hecho el técnico en este corto tiempo es mucho más de lo que hicieron muchos entrenadores antes”.

Cristián Mora se cuadra con Gustavo Álvarez.

El multicampeón con Universidad de Chile cree ciegamente en que “de una vez por todas crear un proyecto deportivo, los resultados están a la vista, la participación internacional no fue mala y con un plantel corto es difícil”.

¿Qué refuerzos necesita la U para el 2026?

Cristián Mora es claro: “yo creo que Eduardo Vargas sería un aporte, como todos los que han triunfado en la U, pero también hay que ir por otro camino, necesita una nueva columna vertebral, no se le puede exigir todo a Charles, pese a que está a un nivel altísimo, hay que traer jugadores de ese nival”.