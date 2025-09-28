Universidad de Chile sumó en esta jornada un triste empate a un tanto en condición de visita ante Deportes La Serena, en la que con este resultado los ‘Azules’ se despiden casi por completo de lo que es la lucha por el título con Coquimbo Unido.

Después de este partido, el portero azul Cristopher Toselli conversó con los medios de comunicación en zona mixta y se refirió a lo que fue este duelo, en la que mostró su desazón por el resultado que los aleja por completo de la lucha por el torneo.

“Hay que ser realistas, queríamos el triunfo, necesitábamos ganar, tenemos una sensación mala y amarga, creo que fuimos superiores, pero no se vio reflejado en el marcador”, parte señalando Toselli.

Agregando a eso, el guardameta fue muy claro en señalar de que el equipo perdonó en demasía en la primera mitad, donde se generaron muchas opciones de gol, pero no pudo anotar, algo que terminó pagando muy caro en el segundo tiempo.

La U no pudo ante La Serena | Foto: Cristian Vargas – La Magia Azul

“Siento que el primer tiempo fuimos total dominadores, en los últimos minutos del primer tiempo sufrimos con sus pelotas paradas, en el segundo tiempo quizás no ser tan efectivos, ellos llegan con un gran gol de Jeisson y después se nos puso cuesta arriba después de la expulsión, pero aún así hicimos un gran desgaste, pero no nos alcanzó”, declara.

Concluyendo, Toselli no se guardó nada y dejó en claro que hoy en día el plan de que la Universidad de Chile sea campeón se cae por completo, en la que el gran objetivo para la U en el torneo es poder conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores.

“Preocupa, porque nuestro objetivo es clasificar a la Copa Libertadores, salir campeones, pero somos realistas que hoy es un poco lejano”, cerró.