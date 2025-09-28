Deportes La Serena y Universidad de Chile disputaron en esta jornada el duelo pendiente por la fecha 23 del fútbol chileno, en un compromiso que era crucial para los objetivos de ambos equipos.

En lo que fue un intenso partido, Deportes La Serena y Universidad de Chile terminaron repartiendo puntos en el Estadio La Portada tras igualar a un tanto.

Para la primera mitad, los ‘Azules’ dominaron en el primer tramo del partido, en la que tuvieron acciones de cara a la portería, pero se encontraron con unas sobervias intervenciones del protero Eryin Zanhueza.

Dentro de este partido, un preocupante momento fue el que se vivió con el choque de cabezas que tuvieron los dos jugadores de La Serena, Nicolás Ferreyra y Sebastián Díaz, en la que este último tuvo que dejar el campo de juego y fue llevado al centro asistencial más cercano.

En el cierre del primer tiempo, los ‘Papayeros’ dominaron sobre la Universidad de Chile y en tuvieron un par de situaciones que generaron mucho peligro en la portería de Cristopher Toselli, pero que no movieron el marcador en el primer tiempo.

Para la segunda mitad, el conjunto local logró abrir el marcador a los 64 minutos gracias a un golazo de Jeisson Vargas, quien con un soberbio remate desde fuera del área, venció al golero visitante y puso en ventaja a los locales.

Luego de aquel gol, a la U se le venía todo abajo tras lo que fue la expulsión de Fabián Hormazábal, quien por una doble amonestación en menos de dos minutos, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con uno menos.

Ambos equipos repartieron puntos | Foto: U. de Chile

Cuando todo parecía que los ‘Papayeros’ se quedaban con el triunfo, a los 86′ la U logró la igualdad tras el tanto de Lucas di Yorio, quien venció al golero local y puso lo que sería el empate definitivo.

Con este resultado, Deportes La Serena se mantuvo en el 13° lugar con 20 puntos, mientras que la Universidad de Chile escaló al cuarto lugar de la tabla con 39 puntos.

Para la próxima fecha, los ‘Papayeros’ deberán recibir como local en el Estadio La Portada ante Ñublense de Chillán. Los ‘Azules’ también harán de local, en estadio por confirmar, ante Palestino, ambos encuentros aún no son programados.