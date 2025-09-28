Este domingo en el estadio La Portada, Universidad de Chile empató 1-1 con Deportes La Serena y con esto se despidió de la pelea por el título al quedar muy lejos del puntero, Coquimbo Unido.

Gustavo Álvarez apostó por un equipo totalmente alternativo y donde le dio la titularidad al delantero Leandro Fernández, el que tuvo un ingrato partido desperdiciando varias ocasiones de gol.

Los hinchas de la U se mostraron disconformes con el rendimiento del Pájaro Loco, pero el entrenador de la U lo salió a defender con todo.

“Sigo defendiendo a Lea Fernández. Yo mientras sea el DT de la U voy a defender a los jugadores. Les voy a dar confianza cuando pueda. Acá, ganamos, empatamos o perdemos todos. Respaldo a mis jugadores en las buenas en las malas”, afirmó Álvarez.

Luego, el estratega fue mucho más allá, porque casi le pidió memoria a todos los críticos del atacante.

“Leandro a este club le dio muchísimo. Yo creo que está recuperando el nivel. Le falta precisión en la definición. De aquí a fin de año, espero que recupere su eficacia“, cerró.

Gustavo Álvarez salió a defender a Leandro Fernández

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

La U se medirá el 23 de octubre con Lanús, en la semifinal ida de la Copa Sudamericana, para luego enfrentar a los granates el 30 del mismo mes.