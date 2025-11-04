Universidad de Chile anunció en esta jornada una tremenda noticia pensando en las próximas temporadas, en la que los ‘Azules’ oficializaron la permanencia del volante azul, Javier Altamirano hasta el 2028, noticia que le da gran alegría a todo el hincha de la U.

Tras este anuncio, el crack azul conversó con el canal oficial del club y habló de lo que ha sido su estancia dentro de la Universidad de Chile, en la que comenzó comentando lo que ha sido el gran cariño que se ha ganado por parte de la hinchada azul.

“No pensé que iba a llegar de esta manera a la hinchada, gracias a dios se dio muy positivo y me pone muy feliz de generar eso, que sea todo recíproco, yo intento dar lo mejor de mí y que lindo que la gente lo vea y lo apoye”, parte señalando Altamirano.

Agregando a eso, el ‘Javi’ habla de que se siente muy a gusto en su estancia en la U “me genera algo muy especial por la hinchada y el club, algo muy lindo y natural, nada forzado, todo fluyó y eso yo creo que es lo más lindo, las sorpresas que dan la vida”.

Altamirano y su agradecimiento a los experimentados

Por lo que es su presente en la Universidad de Chile, el volante azul agradece haber llegado a un grupo tan importante y con jugadores de categoría, los que le han permitido poder aprender y seguir creciendo como futbolista gracias a sus consejos.

“Yo me veo bien, pero quiero seguir mejorando, el objetivo es seguir mejorando, encontrando a mi mejor versión, pero igual es gracias a mis compañeros, gracias a Luquitas, a Charles, a Marcelo, a Zaldivia y el Lea, te podría nombrar a todo el plantel, pero gracias a ellos, yo sin ellos no podría jugar”.

“Estoy muy agradecido de todos mis compañeros porque gracias a ellos estoy siendo la persona que soy, llegué acá siendo una incertidumbre, con lo que me pasó, se dio de esta manera y estoy muy contento”.

Finalmente, Altamirano habló de sus objetivos dentro de la Universidad de Chile, en la que remarcó lo especial que fue el conseguir la Supercopa venciendo a su clásico rival y espera poder seguir cosechando títulos con el ‘Romántico Viajero’ dentro de su estadía.

“Lo más lindo de la Supercopa fue ganarle a nuestro Superclásico, de la manera en la que se dio, es lo más lindo, lo hicimos y espero cumplir más y tener más (títulos), ese día fue muy especial”, cerró.

En Síntesis

Cariño Recíproco: Altamirano se mostró sorprendido y muy feliz por el cariño que se ha ganado de la hinchada azul. No pensó que llegaría “de esta manera” y le alegra que sea “todo recíproco”.

Fluidez Natural: Señala que su conexión con la hinchada y el club es algo “muy especial, algo muy lindo y natural, nada forzado, todo fluyó”.



Crecimiento Personal y Futbolístico: El volante agradece profundamente a sus compañeros, especialmente a los más experimentados (nombrando a Luquitas [Assadi], Charles [Aránguiz], Marcelo [Díaz], Zaldivia y Lea [Fernández]), por permitirle aprender y crecer.