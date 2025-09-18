Universidad de Chile tiene hoy un duelo crucial por la Copa Sudamericana, en la que el ‘Romántico Viajero’ se verá las caras ante Alianza Lima por los cuartos de fina de ida por la competencia continental.

A horas de este duelo, el periodista nacional Danilo Díaz comentó en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN de lo que será este enfrentamiento, en donde primero le deja un mensaje a Nicolás Guerra y su fuerte batalla que tendrá en esta jornada.

“Uno observa el equipo de Alianza Lima y va el Nico Guerra de delantero, hay que ver como te juega el rival, para esos dos centrales, los centrales que puso Colo Colo el otro día, eran rápidos, sin contención, pero eran centrales rápidos, no tan fuerte, pero Zambrano con Garcés son centrales firmes”, partió comentando Díaz.

En esa línea, el ‘Tenor del Pueblo’ también señala de la gran fortaleza que tiene el conjunto peruano en el medioacmpo, en la que también tiene jugadores muy competitivos y que sin duda, se formará una importante batalla en dicha zona del campo.

Díaz pide cuidado por este jugador Alianza Lima | Foto: Photosport

“Está Enrique que es un lateral derecho que jugó mucho en Argentina y por la izquierda, va Trauco, un jugador que pasa muy bien al ataque, que tiene buen centro, buen remate de media distancia, el fuerte de Alianza es el mediocampo con Gaibor y Peña. Gaibor jugador que fue seleccionado ecuatoriano, jugador con buena zancada y manejo y Peña, seleccionado peruano un jugador con recorrido”, remarca.

Díaz pide tomar cuidados por Castillo

Concluyendo, Díaz le dejó un importante mensaje de advertencia a la Universidad de Chile, en la que pide tomar muchos recaudos por el atacante ecuatoriano, Eryc Castillo, a quien lo apunta como uno de los hombres más importantes en el ataque de los ‘Íntimos’.

“Ojo con Castillo, el colombiano que me tocó verlo harto este año en el inicio de este año, a Boca Juniors lo volvió loco, es un win rápido, un puntero rápido, encarador, ganó la serie en ese partido, hay que tomarlo en consideración con el rival que se va enfrentar, va por el lado del ‘Tucu’ Sepúlveda”, cerró.