Universidad de Chile sigue envuelto en su confrontación contra Independiente de Avellaneda. Luego de los macabros hechos presenciados en Buenos Aires, se inició una disputa –más allá de lo legal– entre dichas instituciones.

Bajo dicho contexto, ambos clubes se esmeran en defenderse ante lo ocurrido, aunque hay una acusación que genera controversia en redes sociales. Un periodista partidario del elenco argentino lanzó una insólita denuncia.

¿Cuál? Lucas González Diez utilizó su cuenta de X para, supuestamente, dejar en evidencia una reunión entre la barra de Universidad de Chile y un accionista de Azul Azul.

Lo curioso: no entregó nombres ni mayor contexto. Solamente, publicó tres videos, en los que se aprecia a fanáticos del cuadro laico (y ningún directivo) en un restaurant. ¿Evidencia? Nada por aquí, nada por allá.

“Les dejo PRUEBAS de la reunión entre uno de los accionistas de Universidad de Chile reunido con parte de la barra en la previa del partido“, comenzó señalando el comunicador.

En dicha línea, cerró su denuncia asegurando que los dirigentes de Universidad de Chile “sabían quienes eran, sabían a quien estaba mandando a la cancha, sabían a que iban a la cancha”.

En Independiente inventan de todo para salvarse del castigo por la barbarie ante Universidad de Chile.

El plazo límite para Universidad de Chile

Cabe destacar que el conjunto azul tiene hasta este miércoles 27 de agosto para emitir sus alegatos ante la Conmebol. Tras ello, tendrá una audiencia presencial para determinar su camino en la Copa Sudamericana.

La insólita acusación del periodista partidario de Independiente