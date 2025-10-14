Universidad de Chile logró un tremendo triunfo dentro del fútbol chileno en condición de local en el Estadio Santa Laura, en donde los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Palestino con un doblete de Lucas Di Yorio.

Después de lo que fue este partido, una importante polémica fue la que dejó el presidente de la U, Michael Clark, quien lanzó fuertes dardos contra la prensa que tildó como hinchas de Colo Colo y que buscan agitar el ambiente azul tras su buen momento.

“A mí me llama la atención que siempre que la U le empieza ir bien, siempre que empieza a pelear cosas, empiezan a aparecer estos rumores de gente que no siempre da la cara. Yo tengo la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, que es gente colocolina, muchos periodistas se prestan para esto que dicen ser de Magallanes, de Rangers, de Antofagasta y todos saben que son de Colo Colo”, fueron sus dichos.

Danilo Díaz sale al paso de Michael Clark

En esta jornada, el periodista de Radio ADN, Danilo Díaz ocupó su espacio en el programa de ‘Los Tenores’ para atender a lo que fueron los dichos de Clark, los que no le cayeron para nada de bien.

“Él a esta altura ya se manda solo, él cree que maneja esto”, partió señalando Díaz.

Clark recibe la respuesta de Díaz | Foto: Photosport

Tras esto, el comunicador le respondió con una fuerte acusación a Michael Clark y un hecho que habría ocurrido en el Estadio Monumental en el Superclásico entre Colo Colo y la U, en la que dejó la grande por completo y encendiendo aún más la polémica.

“Uno a veces tiene códigos, pero a veces hay cosas que hay que decir, me comentaba gente del fútbol que estaba en el Estadio Monumental, él huevoneo a la gente que andaba de Universidad de Chile, a los funcionarios”.

“Los trató de incompetentes, porque no le gustó la manera en que fue el operativo y las cosas que ocurrieron ese día. Lo vio la gente de Colo Colo y los funcionarios de la ANFP. Todo se sabe en el fútbol”, cerró.