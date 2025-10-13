En Universidad de Chile viven días intensos. El triunfo 2-1 sobre Palestino en el Estadio Santa Laura trajo alivio y consolidó al equipo de Gustavo Álvarez en la parte alta de la Liga de Primera.

Sin embargo, la alegría se vio empañada por los constantes rumores que vinculan al estratega argentino con la Selección de Perú, situación que no cayó bien en el entorno azul.

En conferencia de prensa, el propio Álvarez respondió con dureza a una pregunta sobre el tema, calificando como “una falta de respeto” las publicaciones que lo daban prácticamente fuera del club.

Michael Clark tiene al culpable del rumor de la salida de Álvarez: Colo Colo

Ahora, quien salió a respaldarlo públicamente fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien se mostró molesto por el tratamiento mediático que ha tenido el tema.

El timonel azul aprovechó los micrófonos para defender el trabajo del cuerpo técnico y lanzar una crítica directa a parte de la prensa nacional, apuntando especialmente a los periodistas que —según él— actúan con sesgo por su simpatía hacia Colo Colo.

“A mí me llama la atención que siempre que la U le empieza ir bien, siempre que empieza a pelear cosas, empiezan a aparecer estos rumores de gente que no siempre da la cara. Yo tengo la sensación de que muchos de ellos vienen de gente que no es de la U, que es gente colocolina, muchos periodistas se prestan para esto que dicen ser de Magallanes, de Rangers, de Antofagasta y todos saben que son de Colo Colo”, lanzó el ingeniero comercial.

Michael Clark lanzó una frase que no pasó desapercibida | FOTO: Andres Pina/Photosport

“En este club todo está en evaluación. Pero estamos muy contentos con este cuerpo técnico. A fin de año se harán evaluaciones. Pero falta muchísimo todavía. Estamos peleando el campeonato y viene una llave muy importante contra Lanús. Ya habrá tiempo para analizar el futuro”, sentenció.

En el CDA buscan cerrar filas y mantener la calma, conscientes de que el equipo atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos en los últimos años